Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte

Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: oltre a Pisilli, è duello tra Genoa e Cagliari per il centrocampista classe 2003

Il calciomercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione è quello di Antonio Vergara, gioiello di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista offensivo classe 2003 è finito nel mirino di più club di Serie A, dando vita a un vero e proprio scontro di mercato tra Liguria e Sardegna.

Il profilo di Vergara, fantasista dotato di qualità tecniche, visione di gioco e di un mancino raffinato, è considerato ideale per squadre alla ricerca di talento e dinamismo nella zona centrale del campo. Le buone prestazioni offerte in prestito nelle ultime stagioni hanno contribuito ad accendere i riflettori su di lui, rendendolo uno dei giovani più appetibili del panorama nazionale.

In prima fila c’è il Genoa, che sotto la guida di Daniele De Rossi starebbe valutando l’inserimento di Vergara per aumentare qualità e imprevedibilità nella mediana del Grifone. L’idea è quella di puntare su un giocatore giovane ma già pronto per incidere, capace di adattarsi a più ruoli e di garantire soluzioni tra le linee.

Ma il Genoa non è l’unico club sulle tracce del talento azzurro. Anche il Cagliari si è mosso con decisione. La società rossoblù è alla ricerca di forze fresche per rinforzare il centrocampo e vede in Vergara un profilo funzionale al progetto tecnico, grazie alla sua duttilità e alla capacità di abbinare qualità e corsa.

L’asse Genoa-Cagliari non riguarda però soltanto Vergara. Le due società, infatti, si starebbero incrociando anche su altri obiettivi, tra cui Nicolò Pisilli, giovane mezzala della Roma allenata da Gian Piero Gasperini, a conferma di un duello di mercato destinato a proseguire.

La palla ora passa al Napoli e al suo allenatore Antonio Conte, chiamati a decidere se e a quali condizioni dare il via libera alla partenza del giovane talento. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire il futuro di Antonio Vergara, sempre più al centro delle dinamiche del mercato di gennaio.