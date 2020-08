Calciomercato Napoli: Meret può partire in prestito, al suo posto pronto Sepe

Calciomercato Napoli: Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli in prestito visto che Gattuso ha scelto Ospina come titolare

Secondo La Gazzetta dello Sport Gennaro Gattuso ha scelto Ospina come portiere titolare del suo Napoli. Non per questo vorrebbe privarsi di Alex Meret che è di sicuro affidamento ma questo potrebbe non andare bene al giovane portiere italiano che, a 23 anni, vorrebbe avere una maggiore continuità per crescere è migliorare.

Con Ancelotti il ruolo da titolare di Meret non è stato messo in discussione. Con Gattuso sì. L’attuale tecnico azzurro preferisce la costruzione del gioco da dietro e dovendo garantirsi, dunque, una migliore qualità nel fraseggio nella propria area, Gattuso gli ha preferito David Ospina. Ed è sul nazionale colombiano che punterà l’allenatore anche per la prossima stagione. Una scelta difficile da metabolizzare per Meret che starebbe riflettendo sulla possibilità di andare via da Napoli anche se non a titolo definitivo.

Secondo la Rosea la Roma vorrebbe scambiarlo con Pau Lopez, un’operazione complicata, perché in questo caso si tratterebbe di cessione definitiva, un’ipotesi che De Laurentiis pare non voglia assolutamente prendere in considerazione. Sull’ex Udinese avrebbe fatto un pensierino anche il Torino, ma dipende dalla situazione di Salvatore Sirigu. Anche in questo caso si è parlato di uno scambio.