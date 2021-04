Calciomercato Napoli: Meret resta. De Laurentiis dice no alle offerte

Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato a trattenere Alex Meret: offerte rifiutate per il portiere classe 1997 del Napoli

Aurelio De Laurentiis crede nelle potenialità di Alex Meret: il portiere classe 1997, acquistato nel 2018 per 25 milioni più bonus, non ha mostrato ancora il suo reale valore per problemi fisici e scelte tecniche.

Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis non cederà alle lusinghe in questa estate nonostante l’interesse della Roma. I giallorossi, dunque, virano su Juan Musso della Roma, portiere in orbita Inter.