Calciomercato Napoli, Milinkovic Savic obiettivo numero uno della porta azzurra. La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Meret verso il rinnovo, ma spunta Milinkovic-Savic. E occhio a Ngonge

Il Calciomercato Napoli entra nel vivo con movimenti concreti tra i pali e nuove strategie offensive. Nonostante il rinnovo di Alex Meret fino al 2027 sia ormai definito e in attesa solo dell’annuncio ufficiale, il club partenopeo non esclude affatto ulteriori manovre in porta. L’interesse per Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo del Torino, resta infatti molto concreto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Milinkovic-Savic ha attirato l’attenzione del calciomercato Napoli grazie a una stagione di alto livello in Serie A. Il suo profilo piace sia per le qualità tecniche che per l’opportunità contrattuale: nel suo accordo con il Torino, valido fino al 2026, è presente una clausola rescissoria da 19 milioni di euro valida solo per i club italiani. Una cifra ritenuta accessibile dalla dirigenza azzurra, soprattutto in un’ottica di rafforzamento del reparto e possibile rotazione con Meret.

Il nome di Milinkovic-Savic non è nuovo nei radar del Calciomercato Napoli: già in passato il suo profilo era stato sondato, e ora con la richiesta di Antonio Conte, la valutazione è tornata d’attualità. L’idea potrebbe essere quella di affiancare due portieri affidabili, creando una sana concorrenza tra i pali e garantendo maggiore stabilità in una stagione che vedrà il caòcop,ercatp Napoli impegnato su più fronti.

Intanto, si profila un possibile asse di mercato proprio con il Torino. Tra le operazioni in ballo, spunta anche il nome di Cyril Ngonge. L’esterno belga, reduce da una stagione complicata in azzurro, è finito nei radar granata su esplicita richiesta di Marco Baroni, tecnico che lo ha già allenato ai tempi del Verona e che lo aveva cercato anche quando era sulla panchina della Lazio.

Ngonge ha collezionato pochi minuti con la maglia del Napoli, segnando solo due reti, entrambe in Coppa Italia. Sotto la guida di Conte, sembra destinato a trovare ancora meno spazio, rendendo probabile una sua cessione. Un’eventuale operazione in uscita potrebbe facilitare il dialogo tra i due club e sbloccare anche l’affare Milinkovic-Savic.

Il Calciomercato Napoli, quindi, si muove su più tavoli: tra portieri da blindare e cessioni strategiche da valutare, si lavora per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni di Conte.