Calciomercato Napoli, Miretti vuole solo gli azzurri. A quanto si può chiudere per il centrocampista? - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Miretti dice sì, ora tocca ai club. La situazione attuale

Il Calciomercato Napoli entra nel vivo con un nome nuovo ma già noto agli appassionati: Fabio Miretti. Il giovane centrocampista della Juventus ha già dato il suo assenso al trasferimento in maglia azzurra, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte, che lo considera un profilo ideale per il suo nuovo progetto tecnico.

La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, conferma che il giocatore classe 2003 ha espresso chiaramente la sua volontà: vuole il Napoli. Ora la palla passa alle due dirigenze, impegnate a limare la distanza economica tra domanda e offerta.

Trattativa in corso: ballano 5 milioni

Il Calciomercato Napoli si muove con discrezione ma decisione. Il club partenopeo ha già messo sul tavolo una prima offerta da 10 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dalla Juventus, che ne chiede almeno 20 per lasciar partire il centrocampista cresciuto nel proprio vivaio. Una cifra considerata alta dal Napoli, ma la trattativa non è affatto chiusa.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, in costante contatto con i dirigenti bianconeri, starebbe lavorando a una soluzione di compromesso. L’intesa potrebbe arrivare attorno ai 15 milioni di euro, cifra che potrebbe soddisfare entrambe le società, soprattutto considerando il potenziale di crescita del giocatore.

Miretti pronto per la svolta

Fabio Miretti vede nel Napoli un’occasione concreta per compiere il salto definitivo nel calcio che conta. Dopo aver collezionato presenze con la Juventus e aver fatto esperienza in prestito al Genoa, il giovane centrocampista è alla ricerca di continuità e centralità in un progetto ambizioso. E Antonio Conte, noto per valorizzare profili giovani e duttili, rappresenta una garanzia in tal senso.

Il sì di Miretti è già arrivato. Ora, nel contesto del Calciomercato Napoli, resta da completare l’intesa economica tra i due club. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiudere l’operazione, che sarebbe il primo vero colpo “futuribile” del Napoli sotto la guida di Conte.

Con l’obiettivo di rilanciare la squadra e tornare competitivi in Italia e in Europa, il Calciomercato Napoli continua a muoversi tra presente e futuro. E Miretti potrebbe essere uno dei tasselli fondamentali di questa nuova era azzurra.