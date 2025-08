Calciomercato Napoli, Miretti in forte pressing. Andrà a sostituire quel grande giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Raspadori verso l’Atlético, si accelera per Miretti

Il Calciomercato Napoli entra nel vivo e si prepara a vivere giorni decisivi sul fronte delle uscite e degli acquisti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, la società partenopea avrebbe intenzione di accelerare la trattativa per portare a Castel Volturno Fabio Miretti, giovane centrocampista di proprietà della Juventus. Il vero nodo cruciale, però, è rappresentato dalla cessione di Giacomo Raspadori all’Atlético Madrid, operazione che potrebbe sbloccare a catena tutto il mercato azzurro.

L’attaccante azzurro è vicino al trasferimento in Spagna per una cifra attorno ai 35 milioni di euro, una somma che il Napoli reinvestirebbe immediatamente sul mercato, destinandola al reparto di centrocampo. E il nome cerchiato in rosso è proprio quello di Miretti, reduce da un’ottima stagione in prestito al Genoa, dove ha mostrato personalità, visione di gioco e una maturità tattica sorprendente per un classe 2003.

Il Calciomercato Napoli è sempre più orientato verso profili giovani e di prospettiva, e Miretti rappresenta un’occasione ideale: già abituato alla Serie A, ma ancora con ampi margini di crescita. L’obiettivo del club di Aurelio De Laurentiis è quello di completare la rosa a disposizione di Antonio Conte con giocatori funzionali al suo progetto tecnico, e il centrocampista bianconero viene considerato perfetto per il 3-5-2 dell’ex CT azzurro.

Tuttavia, non è ancora chiaro se la Juventus sarà disposta a lasciarlo partire. Conte potrebbe decidere di puntare proprio su Miretti come elemento utile alla sua nuova Juventus, viste le sue caratteristiche e la duttilità tattica. Il club bianconero, dal canto suo, valuterà attentamente ogni proposta, anche in base alla formula dell’offerta: un prestito con obbligo di riscatto potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa.

Il Calciomercato Napoli, dunque, si muove su binari strategici: prima la cessione di Raspadori per fare cassa, poi l’affondo su Fabio Miretti. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se il club partenopeo riuscirà a regalare a Conte un nuovo rinforzo di qualità per il centrocampo, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo della sua campagna acquisti.