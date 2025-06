Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Musah nuovo grande obiettivo da parte dei partenopei. Trattativa in corso tra rossoneri e azzurri

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Napoli sta provando a puntare ad un grande colpo: ingaggiare Musah del Milan. Ecco la situazione attuale raccontata dall’esperto di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è in trattativa con il Milan per ingaggiare Yunus Musah come nuovo centrocampista. Antonio Conte apprezza il fatto che siano in corso trattative tra i vari club e che il giocatore sia ora in trattativa. Musah, desideroso di unirsi ai campioni della Serie A, senza problemi di condizioni personali.