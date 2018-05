David Luiz, from UK: «L’uomo di Benitez per il Napoli»

Calciomercato Napoli, tentazione David Luiz per la prossima stagione: in caso di approdo di Rafa Benitez sulla panchina partenopea, il tecnico spagnolo è pronto a puntare sul difensore del Chelsea

E’ tutto da scrivere il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli fa gola a diversi top club europei, in particolare al Monaco, e non è da escludere l’addio al San Paolo dopo tre stagioni di altissimo livello. La dirigenza partenopea non vuole farsi cogliere impreparata e circolano i primi nomi per la prossima stagione: tra le tentazioni più interessanti, il ritorno di Rafa Benitez. E il primo regalo del tecnico spagnolo potrebbe essere David Luiz…

Secondo quanto riporta la stampa britannica, l’attuale tecnico del Newcastle è pronto a portare con sè al San Paolo il centrale difensivo brasiliano: in scadenza 30 giugno 2019, David Luiz ha rotto con il Chelsea ed è pronto a vivere una nuova avventura. Solo 10 presenze in Premier League per il classe 1987, accostato nelle ultime stagioni a Juventus e Milan. Rafa Benitez è un suo grande ammiratore e, in caso di ritorno sulla panchina azzurra, è pronto a chiamare il suo pupillo: il The Sun sottolinea che l’ex PSG è interessato all’opzione, attesi aggiornamenti…