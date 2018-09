Calciomercato Napoli, ipotesi Nicolas Burdisso per la difesa: l’argentino è stato proposto per sostituire Chiriches, no della dirigenza partenopea

Brutte notizie per il Napoli di Carlo Ancelotti: il tecnico azzurro dovrà fare a meno per diverso tempo di Vlad Chiriches. Il centrale difensivo ha riportato un brutto infortunio al ginocchio, la rottura del crociato, e già nel pomeriggio verrà operato: nelle ultime ore è stato proposto Nicolas Burdisso per sostituirlo, ma la dirigenza partenopea ha le idee chiare…

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’entourage dell’ex Genoa e Torino ha contattato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per proporre l’argentino, attualmente svincolato: il Napoli però ha deciso di puntare su Luperto e Maksimovic, nonostante il contributo di esperienza che avrebbe potuto offrire il classe 1981.