Calciomercato Napoli, in chiusura l’arrivo di Noa Lang! Accordo con il giocatore raggiunto ecco cosa manca e le cifre

Il Napoli fa passi concreti per l’acquisto di Noa Lang, esterno sinistro classe 1999 del PSV Eindhoven, reduce da una stagione brillante e dalla vittoria del campionato olandese 2024/25. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’intesa tra il Napoli e il giocatore sarebbe già stata raggiunta, mentre resta da definire l’accordo economico con il club olandese.

Noa Lang al Napoli: le cifre dell’operazione

Il trasferimento di Noa Lang al Napoli potrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro, con l’aggiunta del 10% sulla futura rivendita. Per l’attaccante olandese, già nel giro della Nazionale, è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2030, con uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante, che conferma la volontà del club partenopeo di puntare su giovani talenti internazionali.

PSV: si pensa al dopo Lang

In attesa della chiusura definitiva della trattativa con il Napoli, il PSV si muove sul mercato per tutelarsi. Il club olandese ha deciso di rinnovare il contratto al veterano Ivan Perisic, ex Inter, classe 1989, con l’obiettivo di garantire esperienza sulla fascia sinistra. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra le società per cercare l’intesa finale.

I numeri di Noa Lang nel 2024/25

Noa Lang arriva da una delle sue stagioni più prolifiche in carriera: con il PSV Eindhoven ha collezionato 14 gol e 12 assist in tutte le competizioni. Un rendimento che conferma le sue qualità sia in fase realizzativa che come uomo assist. L’unico altro anno in cui Lang aveva raggiunto la doppia cifra in entrambe le statistiche risale al 2020/21, quando militava nel Club Brugge (17 gol e 11 assist).

L’affare Noa Lang-Napoli entra così nel vivo e potrebbe chiudersi a breve, portando a Luciano Spalletti un nuovo rinforzo di qualità sulla fascia sinistra.