Calciomercato Napoli, non solo Torreira nei piani dei partenopei per gennaio: Gattuso ha un’idea per la fascia sinistra

Il Napoli e Gattuso, in vista di gennaio, hanno le idee chiare: servono un terzino sinistro ed un centrocampista di costruzione. Queste le priorità in sede di mercato, per raddrizzare una stagione fino a questo momento molto negativa.

Sul taccuino di Giuntoli, allora, non ci sarebbe soltanto Torreira. Ma, secondo Il Corriere dello Sport, anche il milanista Ricardo Rodriguez. Che il tecnico partenopeo conosce bene e che, chiuso da Theo Hernandez con Euro2020 alle porte, vorrebbe cambiare aria. Iniziando, perché no, a respirare quella di Napoli.