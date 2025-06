Calciomercato Napoli, Conte sogna Nunez! I partenopei affondano il colpo e aprono le trattative con il Liverpool

Il Napoli continua a sognare in grande e non molla la pista che porta a Darwin Núñez. Il club azzurro, fresco campione d’Italia, vuole mantenere le promesse fatte ad Antonio Conte, costruendo una rosa all’altezza delle ambizioni europee del tecnico salentino.

Dopo i colpi Kevin De Bruyne (arrivato a parametro zero dal Manchester City) e Luca Marianucci (ufficializzato dall’Empoli), il calciomercato del Napoli 2025 potrebbe regalare un nuovo nome di prestigio: Darwin Núñez, attaccante classe 1999 in forza al Liverpool.

Il bomber uruguaiano non ha brillato nella stagione appena conclusa sotto la guida di Arne Slot, collezionando 7 gol e 7 assist in 47 presenze, e accumulando solo 1118 minuti in campo. Numeri che non hanno convinto i Reds, e che ora potrebbero aprire a una cessione in estate.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti tra Napoli e Liverpool sono in corso. De Laurentiis sarebbe pronto a sfruttare la situazione per portare Núñez in Serie A, anche se l’operazione resta complessa: il Liverpool valuta il giocatore 50 milioni di euro, mentre l’attaccante percepisce uno stipendio di circa 5 milioni netti a stagione.

Nonostante le difficoltà, il Napoli resta il club più attivo sul mercato italiano e sembra intenzionato a fare un ulteriore sforzo per regalare a Conte un centravanti di livello internazionale. Il profilo di Darwin Núñez, fisico e rapido, si adatterebbe perfettamente agli schemi del nuovo allenatore.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe un colpo di altissimo profilo per la Serie A e per un Napoli deciso a essere competitivo non solo in campionato, ma anche in Europa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la trattativa potrà andare in porto.