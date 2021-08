Calciomercato Napoli, nuova idea per il centrocampo: è Loftus-Cheek del Chelsea

Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno una nuova idea per rinforzare il centrocampo, è Loftus-Cheek del Chelsea

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Napoli dovrà necessariamente mettere a segno un colpo a centrocampo per non trovarsi scoperto nel mezzo in una stagione che vedrà gli azzurri impegnati su tre fronti. E il nome nuovo sulla lista di Giuntoli, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe quello di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea.

L’inglese ha le qualità fisiche che cerca il Napoli e, soprattutto, può partire in prestito. A Londra non gioca da quando c’è Tuchel in panchina e gli ottimi rapporti tra gli azzurri e i Blues potrebbero agevolare il colpo last-minute.