Calciomercato Napoli, per Lucca l’Udinese spara alto. Focus spostato in Inghilterra: nel mirino Nunez

Calciomercato Napoli, per Lucca l’Udinese spara alto. Nel mirino Dawrin Nunez, attaccante del Liverpool

Il Napoli non si ferma dopo il colpo Kevin De Bruyne. La dirigenza partenopea, con il nuovo DS Giovanni Manna, sta lavorando senza sosta per rinforzare tutti i reparti, in particolare l’attacco. Tra i nomi più interessanti emersi nelle ultime ore c’è quello di Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, che agli inizi della carriera era stato soprannominato il “nuovo Cavani”, nome che i tifosi azzurri ricordano con affetto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte vedrebbe in Núñez il profilo ideale per il suo stile di gioco: fisicità, esplosività e grande capacità di attaccare la profondità. Alto 1,87 metri, il centravanti classe 1999 potrebbe diventare il perno del nuovo attacco azzurro. Arrivato al Liverpool come l’acquisto più costoso della storia del club, l’ex Benfica non ha però rispettato le attese, vivendo due stagioni altalenanti in termini di gol e prestazioni.

Darwin Núñez in uscita? Il Napoli spera nel colpo

Dopo aver chiuso la stagione con la Premier League vinta, ma con numeri non all’altezza delle aspettative (poche reti e poco minutaggio nelle partite decisive), Darwin Núñez starebbe valutando un possibile addio ad Anfield. Il Napoli lo considera la punta ideale per rilanciarsi, e i contatti tra il club e l’entourage dell’uruguaiano vanno avanti da settimane.

Lucca l’alternativa: l’Udinese spara alto

In caso di mancato accordo con Núñez, il Napoli tiene d’occhio anche Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese reduce da una buona stagione in Friuli. Il classe 2000 rappresenta una valida alternativa, ma l’Udinese valuta il suo cartellino 30 milioni di euro, cifra considerata elevata al momento.

Con il calciomercato estivo alle porte, il Napoli di Conte è pronto a piazzare un altro colpo in attacco, puntando su giocatori di forza, fame e futuro.