Calciomercato Napoli, retroscena importanti su Pellegrini (e non solo). La situazione in casa partenopea

Calciomercato Napoli, gennaio attivo: Frattesi e Pellegrini nel mirino. Paganini: “Il Napoli interverrà

Intervenuto a TMW Radio, Paolo Paganini ha commentato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sul Napoli e sulle possibili mosse della sessione invernale di mercato, anche in relazione al Calciomercato Inter.

Secondo Paganini, la recente reazione della squadra partenopea è nata anche da un forte input emotivo. La sconfitta di Bologna aveva lasciato strascichi nel gruppo, creando tensioni e polemiche. Tuttavia, da quel momento sono arrivati segnali incoraggianti, soprattutto da giocatori finiti sotto accusa, come David Neres, tornato decisivo nelle ultime partite.

«La squadra aveva motivazioni particolari dopo il ko di Bologna. Sono arrivati segnali importanti da chi era stato criticato, come Neres», ha spiegato Paganini.

Entrando nel dettaglio del Calciomercato Napoli, l’esperto sottolinea che la priorità del club sarà rinforzare il centrocampo con un profilo pronto a dare subito garanzie. L’idea di Conte è evitare operazioni complicate come quelle viste in passato: «Il Napoli si muoverà a gennaio, soprattutto a centrocampo. Conte segue Mainoo, ma non vuole ripetere telenovele come Garnacho».

Paganini evidenzia come il Napoli stia valutando anche calciatori già esperti del campionato italiano, con nomi come Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini in cima alla lista. In chiave Calciomercato Inter, Frattesi rappresenta un profilo molto apprezzato da Conte per dinamismo e capacità realizzativa, ma l’Inter non sembra intenzionata a privarsene facilmente.

Il quadro è chiaro: il Napoli prepara un gennaio attivo, con l’obiettivo di rinforzare la mediana e monitorare il mercato Inter, senza fretta di cessioni strategiche. Il nome di Frattesi, così come quello di Pellegrini, è destinato a tornare con insistenza nei prossimi giorni, confermando come il club voglia puntare su giocatori pronti a incidere subito in Serie A.

