Calciomercato Napoli, fatta per la cessione di Rafa Marin al Villarreal: la formula e le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la possibile cessione di Rafa Marin al Villarreal. Tutti i dettagli in merito

Rafa Marin è atteso a Villarreal nei prossimi giorni: come riportato da Gianluca Di Marzio, manca soltanto un ultimo passaggio burocratico per ufficializzare il trasferimento del difensore centrale dal Napoli al club spagnolo. Dopo aver conquistato lo Scudetto con la maglia azzurra, Marin saluterà l’Italia con la formula del prestito oneroso (circa un milione di euro), con diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro. L’accordo tra le due società è stato raggiunto definitivamente dopo che, già a gennaio, le trattative erano state avviate ma bloccate per l’assenza di un sostituto a Napoli.

Il Real Madrid, club proprietario del cartellino fino all’acquisto partenopeo e ancora detentore di un’opzione di recompra valida per il 2026 e 2027, ha già dato il via libera al trasferimento. Marin è pronto a ripartire dalla Liga: il Villarreal scommette su di lui, mentre il Napoli valuta le mosse sul mercato per colmare il vuoto in difesa.