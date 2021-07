Calciomercato Napoli, Raiola favorisce l’assalto a Camara

Calciomercato Napoli, con l’aiuto del potente procuratore, gli azzurri spingono per l’acquisto di Mady Camara dell’Olympiakos

L’ultima idea del Napoli per il centrocampo, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarebbe il 24enne Mady Camara dell’Olympiakos. Il giocatore vorrebbe spiccare il salto in un campionato più blasonato di quello greco e, per farlo, ha chiesto aiuto a Mino Raiola.

Il potente procuratore è in pressing per convincere il club ellenico ad accettare la proposta di prestito con obbligo di riscatto degli azzurri. Uno scenario che, però, al momento non convince, visto che l’Olympiakos è disposto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo.