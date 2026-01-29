Napoli e Roma su Sulemana: duello di mercato per l’esterno ghanese, le ultimissime

Calciomercato Serie A: tutti vogliono Sulemana! Sfida tra Napoli e Roma per il calciatore nerazzurro: le ultimissime notizie

Il mercato di gennaio entra nel vivo con un’inedita sfida tra Napoli e Roma per Kamaldeen Sulemana. Il club azzurro ha ufficialmente acceso i riflettori sull’esterno classe 2002 dell’Atalanta, chiedendo informazioni concrete per comprendere la fattibilità dell’operazione. La società di De Laurentiis non è però sola: anche la Roma sta monitorando con attenzione il calciatore ghanese, valutandolo come un rinforzo ideale per completare il reparto offensivo dopo i recenti innesti. Entrambe le società stanno cercando di decifrare i margini di manovra e, soprattutto, le pretese economiche dei bergamaschi per lasciar partire il giocatore. Lo riporta Di Marzio.

La giornata odierna si preannuncia decisiva per definire i contorni di questa trattativa, con contatti diretti previsti tra la dirigenza partenopea e quella dell’Atalanta. Sulemana, arrivato a Bergamo in estate dal Southampton, ha attirato l’interesse delle big nonostante un minutaggio non sempre continuo, complice anche un recente infortunio muscolare ormai superato. L’Atalanta, dal canto suo, sembra disposta ad ascoltare eventuali offerte, aprendo di fatto una corsa a due che potrebbe risolversi negli ultimi giorni di questa sessione invernale.

Parallelamente alla pista Sulemana, il Napoli continua a lavorare intensamente per rinforzare le fasce e tiene viva l’alternativa Alisson Santos. Per l’esterno brasiliano dello Sporting Lisbona la trattativa è già in fase avanzata, con il calciatore che avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in azzurro. La dirigenza napoletana sta cercando l’incastro giusto sulla formula del prestito, confermando la volontà di regalare ad Antonio Conte un nuovo innesto offensivo prima del gong finale.

