Calciomercato Napoli, si lavora allo scambio Beukema-Zanoli con il Bologna: c’è l’apertura, il nodo della trattativa

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con il possibile scambio con il Bologna tra Beukema e Zanoli. I dettagli

Il Napoli accelera sul fronte difensivo e punta con decisione su Sam Beukema. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha incontrato il collega del Bologna, Giovanni Sartori, per avviare la trattativa. Il centrale olandese, 1,88 metri e destro naturale, piace molto a Conte per la sua affidabilità e potrebbe affiancare Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci.

Il Bologna valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene elevata ma trattabile. Per abbassare il costo, si valuta l’inserimento di Alessandro Zanoli come contropartita tecnica, profilo gradito a Vincenzo Italiano. Beukema, dal canto suo, ha già espresso il desiderio di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Restano da limare i dettagli economici legati all’ingaggio, circa 3 milioni di euro, ma il dialogo prosegue. La trattativa è indipendente da quella per Ndoye.