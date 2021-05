Calciomercato Napoli, se parte Insigne pronto il sostituto: le ultime

Il Napoli pensa alla prossima stagione e sonda il terreno per alcuni colpi di mercato. Si cerca un vice Insigne qualora partisse

Il Napoli pensa alla prossima stagione e guarda al mercato: se dovesse partire Insigne è stato già individuato il sostituto come riportato dal Corriere dello Sport.

Il nome in cima alla lista del Napoli è quello di Erick Lamela, che ha 29 anni e lascerà il Tottenham alla ricerca di riscatto. Oltre all’esterno degli Spurs il Napoli si muove anche per il centrocampo: i nomi sono quelli di Zaccagni, già bloccato da gennaio, e Rodrigo De Paul richiesto all’Udinese e conteso da tante big. Dalla Spagna giungo voci che i partenopei abbiano chiesto informazioni al Getafe per Arambarri.