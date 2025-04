Calciomercato Napoli, Sudakov verso la Campania. L’ex allenatore: «Adatto al Napoli, sarà un leader»

Georgiy Sudakov, continua ad essere un obiettivo caldo del calciomercato del Napoli. Il fantasista dello Shakhtar Donetsk, accostato anche alla Juventus nelle scorse ore, è stato spinto verso la Campania dal suo ex allenatore Fernando Valente.

Il tecnico portoghese, che ha allenato nelle giovanili dello Shakhtar il talento ucraino, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia sull’accostamento del suo assistito alla squadra partenopea: «Penso che Sudakov sarà sempre un buon investimento, perché l’evoluzione che ha avuto allo Shakhtar e nella nazionale ucraina dimostra che sarà un leader in futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Ecco perché penso che al Napoli o in qualsiasi altra grande squadra, Sudakov sarà sempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo»