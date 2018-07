Non arrivano buone notizie per il Napoli sul fronte Faouzi Ghoulam: il terzino potrebbe rientrare più tardi del previsto, partenopei costretti a intervenire sul mercato

Reduce da una stagione decisamente sfortunata, Faouzi Ghoulam potrebbe dover aspettare ancora a lungo prima di poter rientrare in campo con il Napoli. Il laterale sinistro, che già a novembre si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro, lo scorso 9 febbraio ha riportato nel corso di una seduta di allenamento una frattura trasversale della rotula del ginocchio destro. E non filtra ottimismo su un suo rientro a breve…

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, filtra pessimismo in casa azzurra: il laterale mancino potrebbe rientrare tra due o tre mesi, molto dipenderà dall’evoluzione delle prossime settimane. E viene tirato in ballo anche il mercato: Giuntoli sarà costretto a correre ai ripari con l’acquisto di un’alternativa per la fascia mancina? Non solo Sabaly, partenopei a caccia di un altro profilo per la difesa…