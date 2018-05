Calciomercato Napoli, è sempre caccia al famoso Mister X da venti gol a stagione: oltre a Aspas spuntano i nomi di Ferreyra e Thauvin

Il Napoli continua il suo processo di cambiamento in vista della prossima stagione. Gli azzurri sono al lavoro per capire che ne sarà di Maurizio Sarri ma anche per l’attacco. Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, ha parlato nei giorni scorsi di un attaccante da venti gol già preso per il calciomercato estivo. A chi faceva riferimento? Sono tre i nomi che si fanno nelle ultime ore: Iago Aspas, Facundo Ferreyra, Florian Thauvin. Per quanto concerne Aspas, si sono già scatenate le voci nella giornata di ieri. Il centravanti del Celta Vigo ha l’età di Dries Mertens e José Maria Callejon – entrambi sul piede di partenza – ma segna molto e può giocare sia nel ruolo di esterno d’attacco sia come punta centrale. Bisogna capire quale sarà il modulo del nuovo Napoli, ma Aspas è un nome appetibile.

Calciomercato Napoli: che punta arriva?

Facundo Ferreyra invece arriva dallo Shakhtar Donetsk ed è quello più a buon mercato. Il suo contratto con gli ucraini è in scadenza e potrebbe essere preso a parametro zero. La candidatura di Ferreyra potrebbe andare di pari passo con quella di Paulo Fonseca, tecnico portoghese in uscita proprio dallo Shakhtar. E se arrivassero in coppia? L’idea c’è e non è neppure difficile, ma bisogna sottolineare che su Ferreyra sono in molte ad aver fatto un pensierino. Così si arriva a Florian Thauvin, esterno e falso nove del Marsiglia, che in questa stagione è arrivato da poco a venti gol. Sarebbe un colpo da novanta, ma per ora è il più improbabile dei tre. Costa moltissimo e ha gli occhi di mezza Europa addosso, per il Napoli non è affatto un gioco da ragazzi riuscire a prenderlo.