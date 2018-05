Il Napoli cerca un bomber da 20 gol. De Laurentiis ha annunciato l’accordo con un calciatore: potrebbe trattarsi di Iago Aspas

Il Napoli riparte da Iago Aspas? Il club azzurro potrebbe cedere Callejon (Leggi anche: Callejon-Milan: le ultimissime) e potrebbe acquistare un nuovo esterno d’attacco. Il presidente De Laurentiis nei giorni scorsi ha annunciato l’accordo con un giocatore che ha realizzato più di 20 gol in questa stagione. Secondo alcuni l’attaccante in questione è Moussa Marega del Porto mentre, secondo Repubblica, l’attaccante in questione sarebbe Iago Aspas.

Il giocatore ha disputato una stagione strepitosa con il Celta Vigo, realizzando 21 gol e sfornando 5 assist. Il calciatore, che ha vissuto anche un’esperienza non particolarmente positiva in Premier League con il Liverpool, potrebbe tentare una nuova avventura all’estero e potrebbe sposare il progetto del Napoli. Il club azzurro negli ultimi anni ha puntato tanto sui calciatori spagnoli e Aspas potrebbe allargare la colonia iberica azzurra.