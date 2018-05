Callejon può lasciare Napoli: c’è l’idea Milan

Il Milan è pronto a tentare José Maria Callejon. Il giocatore del Napoli ha una clausola rescissoria e può partire

Il Milan tenta José Maria Callejon. Il giocatore spagnolo che tanto bene ha fatto a Napoli, potrebbe chiudere il suo ciclo in azzurro. Il calciatore del Napoli può partire a fine stagione per 23 milioni di euro. Nel contratto del giocatore è stata inserita una clausola valida anche per l’Italia e il Milan, alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco vista la probabile partenza di Suso per 40 milioni.

Secondo Rai Sport, il Milan vorrebbe sostituire lo spagnolo ex Liverpool con un suo connazionale. Basterebbero 23 mln per strapparlo a De Laurentiis e il Milan ci sta pensando. Nelle ultime settimane ci sarebbero stati fitti contatto tra l’amministratore delegato Fassone e l’agente del giocatore del Napoli, Quillon. Il Milan può acquistare il giocatore spagnolo. CalleGol può andare via: i rossoneri tentano il colpo dal Napoli.