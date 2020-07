Calciomercato Napoli, tre nomi per le corsie esterne: si pensa a Bernardeschi, ma sul taccuino ci sono anche Boga e Under

Tre nomi per le corsie esterne del Napoli. La società azzurra ha iniziato a muoversi in vista della prossima stagione: il club ha tre nomi sul taccuino, ovvero Bernardeschi, Boga e Under.

Ne arriverà soltanto uno, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bisognerà soltanto capire quali saranno le richieste di mercato e chi accetterà di far parte del progetto.