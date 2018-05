Nicolas Gonzalez Inter, nome nuovo per il mercato dei nerazzurri: Piero Ausilio sulle tracce del classe 1998 di proprietà Argentinos Juniors

Lautaro Martinez, Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah ma non solo: Inter scatenata sul mercato. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare i rinforzi necessari per la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, con il direttore sportivo Piero Ausilio che monitora diversi profili di prospettiva. Secondo quanto riporta Premium Sport, spunta un nome nuovo: parliamo di Nicolas Gonzalez, attaccante classe 1998 di proprietà Argentinos Juniors. E non manca la concorrenza…

Il gioiellino biancorosso è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama sudamericano, con il 20enne che ha già raccolto 7 reti in 22 presenze di Primera Division. Cresciuto nel settore giovanile dell’Argentinos, Nicolas Gonzalez è valutato 10 milioni di euro dal club argentino: una cifra importante per un giovane, ma che potrebbe portare ad una ricca plusvalenza in futuro se manterrà le promesse. Alto 1,80 metri, il talentuoso mancino si è messo in evidenza per qualità tecnica e senso del gol, ed è al lavoro per migliorare il posizionamento in campo. In patria lo accostano a Paulo Dybala, un futuro roseo: Nicolas Gonzalez Inter, attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…