Calciomercato Palermo, colpo a centrocampo: arriva Giovane dall'Atalanta. Si cerca un difensore per sostituire Magnani. Resta da risolvere il nodo Verre - Calcio News 24

Calciomercato Palermo, arriva un grande colpo dall’Atalanta per potenziare ulteriormente il centrocampo

Un ritocco di qualità per il centrocampo, un giovane di gamba ed esperienza per il progetto di Filippo Inzaghi. Come riportato dalla stampa sportiva, il Palermo è a un passo dal definire l’acquisto di Samuel Giovane. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Atalanta e reduce da un’ottima stagione alla Carrarese, è il rinforzo “under” che la dirigenza rosanero cercava per completare un reparto nevralgico e aumentare le opzioni a disposizione del tecnico. L’operazione è ormai ai dettagli, un segnale che il mercato del Palermo, a pochi giorni dalla chiusura, non si ferma.

Il profilo di Giovane è quello di un giocatore moderno e versatile. Nonostante la giovane età, vanta già tre stagioni da protagonista in Serie B, con quasi 90 presenze all’attivo, e un curriculum di tutto rispetto con le nazionali giovanili, di cui è stato anche capitano al Mondiale Under 20. La sua duttilità è l’arma in più: può agire sia da interno di centrocampo che da esterno sinistro, offrendo a Inzaghi una preziosa alternativa ad Augello.

Con il suo arrivo, il mercato del Palermo si concentra ora su un ultimo, grande obiettivo: un difensore “over” per sopperire alla partenza di Magnani, destinato alla Reggiana. Il nome caldo è quello di Andrea Meroni, che potrebbe arrivare proprio in uno scambio con il club granata. Resta da sciogliere, invece, il “nodo” Valerio Verre: il centrocampista è fuori dal progetto tecnico, ma continua a rifiutare ogni destinazione, creando una situazione di stallo.

Intanto, la città risponde con un entusiasmo travolgente: per la sfida contro il Frosinone, si va verso un’altra notte da “Favorita”, con oltre 30.000 spettatori pronti a spingere la squadra. Un segnale chiaro: Palermo crede nel progetto e sogna una stagione da protagonista.