 Calciomercato Parma, ecco Guaita! Il portiere che sostituirà l'infortunato Suzuki, è arrivato in città! Le immagini del suo arrivo - VIDEO
Calciomercato Parma, ecco Guaita! Il portiere che sostituirà l’infortunato Suzuki, è arrivato in città! Le immagini del suo arrivo – VIDEO

1 minuto ago

Calciomercato Parma, arriva Guaita! Il portiere dei ducali sostituirà Suzuki, ecco il suo arrivo in città! Le prime immagini – VIDEO

Vicente Guaita è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Parma. Il portiere spagnolo è arrivato in Italia nel pomeriggio del 20 novembre e si sottoporrà alle visite mediche nella giornata successiva, primo passo verso l’ufficialità del suo ingaggio con il club emiliano.

La scelta di Guaita nasce dall’esigenza di garantire a Carlos Cuesta un’alternativa affidabile tra i pali, dopo il grave infortunio occorso a Zion Suzuki. Il portiere giapponese, infatti, ha riportato la frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide durante la partita contro il Milan, lesioni che hanno richiesto un intervento chirurgico e comporteranno un lungo stop stimato in circa quattro o cinque mesi.

In attesa del recupero di Suzuki, il Parma potrà contare sull’esperienza di Guaita. A 38 anni, il portiere vanta una carriera di alto livello, con numerose stagioni disputate in Premier League con il Crystal Palace e l’ultima annata trascorsa al Celta Vigo in Spagna. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per la squadra, che potrà beneficiare della sua solidità e della sua leadership in un momento delicato della stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio, ecco le immagini:

