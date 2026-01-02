Calciomercato Parma, Bernabé si allontana da una big. Intanto i crociati hanno preso una determinata decisione - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Bernabè pronto al rinnovo e allontana la Juve. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma si accende con una notizia che farà discutere: Adrian Bernabé, giovane regista spagnolo che ha impressionato in Serie A con la sua tecnica e visione di gioco, è vicino al rinnovo contrattuale con il club emiliano fino al 2029. Una decisione che segna un chiaro segnale delle ambizioni del Parma: trattenere i propri talenti e blindare il centrocampo di fronte agli assalti delle grandi squadre italiane.

La dirigenza gialloblù, consapevole dell’importanza di Bernabè nello schema tattico della squadra, ha accelerato le trattative per evitare che il giocatore diventi oggetto di mercato per club come la Juventus, costantemente alla ricerca di registi capaci di dettare i tempi di gioco. L’accordo, ormai prossimo, rappresenta una mossa strategica per il Calciomercato Parma, che conferma la volontà di valorizzare e proteggere i propri giovani talenti.

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani sportivi, il rinnovo fino al 30 giugno 2029 garantirà stabilità al centrocampo gialloblù e farà svanire le voci che accostavano Bernabè ai bianconeri. La Juventus aveva individuato nel regista spagnolo il profilo ideale per rafforzare la mediana e migliorare la costruzione di gioco, ma ora il Parma sembra aver chiuso ogni porta a possibili assalti.

Il Calciomercato Parma non si limita a blindare Bernabè: la strategia del club punta a costruire una squadra competitiva, capace di crescere in Serie A e valorizzare i propri prospetti. Il rinnovo dello spagnolo non è solo un segnale di ambizione, ma anche un esempio della filosofia della società: investire sui giovani e creare un progetto solido a lungo termine.

Con Bernabè blindato fino al 2029, il Parma invia un chiaro messaggio al calcio italiano: il suo talento resta a Parma, pronto a guidare il centrocampo e a diventare uno dei protagonisti dei prossimi anni di Serie A.