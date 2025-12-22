Calciomercato Parma, Bernabé pronto a lasciare la squadra crociata? La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Bernabé pronto a lasciare la squadra crociata? La situazione attuale non lascia dubbi

Il Calciomercato Parma potrebbe diventare uno dei nodi centrali della prossima estate, soprattutto in relazione al futuro di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo, protagonista di una stagione in costante crescita con la maglia gialloblù, è finito da tempo sul taccuino della Juventus, che lo considera uno degli obiettivi primari per il centrocampo del futuro.

Mentre la squadra bianconera guidata da Luciano Spalletti continua a raccogliere risultati importanti sul campo, la dirigenza lavora già in ottica 2026/27. La parola chiave è programmazione e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Bernabé è cerchiato in rosso nella lista stilata da Damien Comolli. Il dirigente vede nello spagnolo il profilo ideale per ringiovanire e qualificare la mediana juventina.

Dal punto di vista del Calciomercato Parma, Bernabé rappresenta un patrimonio tecnico fondamentale. Classe 2001, cresciuto tra Barcellona e Manchester City, il centrocampista ha portato in Serie A una qualità fuori dal comune: mancino raffinato, grande visione di gioco e una versatilità che gli consente di agire sia davanti alla difesa sia in posizione più avanzata. Elementi che lo rendono uno dei centrocampisti più interessanti del campionato.

Il Parma, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Un’operazione a gennaio appare improbabile, anche perché il club emiliano considera Bernabé il fulcro del proprio progetto tecnico. Tuttavia, il Calciomercato Parma potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, con contatti preliminari destinati a intensificarsi in vista dell’estate.

La Juventus vuole muoversi in anticipo per battere la concorrenza, soprattutto quella proveniente dalla Spagna, dove il profilo di Bernabé continua a essere seguito con attenzione. L’obiettivo di Comolli è chiaro: assicurarsi ora un talento di qualità per consegnare a Spalletti, nel prossimo ritiro estivo, un centrocampista capace di dettare i tempi della nuova Juventus.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A