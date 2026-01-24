Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare

Calciomercato Parma: piace Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa sta succedendo nell’affare

Il Parma non perde tempo e, dopo aver salutato Lovik, si tuffa immediatamente sul mercato per coprire la falla apertasi sulla corsia mancina. L’obiettivo numero uno per la difesa crociata ha un nome e un cognome precisi: Eric Bocat. La giornata di oggi, sabato 24 gennaio, potrebbe rivelarsi cruciale per il buon esito dell’operazione. È infatti previsto un nuovo, fitto contatto tra la dirigenza emiliana e lo Stoke City, club proprietario del cartellino, per cercare di limare le distanze e trovare la quadra definitiva.

La trattativa: il nodo della formula e il prezzo

Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, i dirigenti del Parma utilizzeranno il summit odierno per decidere se affondare il colpo. La richiesta degli inglesi è chiara: per lasciar partire il giocatore servono almeno 2 milioni di euro. L’ipotesi sul tavolo è quella di un prestito con diritto o obbligo di riscatto a fine stagione. La strategia dei ducali è prudente: l’obiettivo è valutare l’adattamento e le potenzialità di Bocat nel calcio italiano da qui a giugno, per poi prendere una decisione definitiva sull’investimento in estate.

Concorrenza e necessità tattica

L’urgenza di chiudere nasce da due fattori. Il primo è tattico: Mister Cuesta ha assoluta necessità di un esterno basso di ruolo per completare lo scacchiere difensivo. Il secondo è legato alla concorrenza: sulle tracce del francese c’è anche il Sassuolo. I neroverdi, pur non avendo ancora affondato il colpo, restano alla finestra pronti a inserirsi in caso di stallo nella trattativa con i gialloblù.

Chi è Eric Bocat: dalla Francia alla Championship

Terzino mancino di 26 anni, Bocat è un profilo di esperienza internazionale. Cresciuto nei vivai di Digione e Brest, ha esordito tra i professionisti con il Lilla nel 2020. La sua carriera è poi decollata in Belgio, prima con il Mouscron e poi con il Sint-Truiden, dove si è messo in luce dopo il fallimento del suo precedente club. Nel 2024 il salto in Inghilterra allo Stoke City, in Championship (la serie B inglese), dove in questa stagione ha collezionato 12 presenze. Ora la Serie A potrebbe essere la sua prossima tappa.