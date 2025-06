Calciomercato Parma, il ds Cherubini chiarisce la situazione dei crociati: da Bonny a Suzuki fino a Leoni - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Cherubini tra l’addio di Chivu, il futuro di Bonny e le conferme di Suzuki e Leoni

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con tante tematiche sul tavolo, affrontate direttamente dal direttore sportivo Federico Cherubini in un’intervista a La Gazzetta di Parma. Dalla parentesi positiva con Cristian Chivu, ora passato all’Inter, agli interessi dei nerazzurri per alcuni gioielli della rosa ducale.

Parlando dell’ormai ex tecnico, Cherubini ha tracciato un bilancio molto positivo: «Sono molto contento dei quattro mesi con Chivu. Conoscevo l’allenatore, ma non la persona, ed è stata una piacevolissima scoperta. Mi ha colpito che abbia scelto di partire dai settori giovanili, segno di grande umiltà. A Parma ha fatto un lavoro eccellente: ci siamo aiutati a vicenda nei momenti difficili e lui ci ha restituito tanto, contribuendo alla salvezza.»

Il passaggio all’Inter, spiega Cherubini, è stato affrontato con serenità: «Il contratto prevedeva un’opzione per il rinnovo, ma ci siamo detti fin da subito che l’avremmo usata solo se fossimo rimasti gli stessi di febbraio. La chiamata dell’Inter ha cambiato lo scenario e abbiamo rispettato la scelta di Chivu. Nessun tradimento, solo gratitudine.»

Nel contesto del Calciomercato Parma, uno dei nomi caldi è quello di Bonny, su cui l’Inter ha messo gli occhi da tempo: «L’interesse è noto e ne parleremo, compatibilmente con i loro impegni al Mondiale per club. A gennaio Bonny aveva ricevuto diverse offerte, ma ha accettato di restare per aiutarci a centrare l’obiettivo salvezza. Ora manterremo la promessa: valuteremo offerte serie e con tempi rapidi. Non vogliamo ritrovarci a trattare a fine agosto.»

Un altro tema centrale riguarda due giovani di prospettiva come Suzuki e Leoni, entrambi molto richiesti: «È vero che piacciono a molti, ma non sono sul mercato. La nostra volontà, condivisa con la proprietà, è di tenerli almeno un altro anno. Ad oggi, non ci sono segnali che vogliano andare via, e per noi sono fondamentali nel progetto futuro.»

Il Calciomercato del Parma si muove con pragmatismo e visione: tra cessioni eccellenti da gestire e talenti da blindare, la dirigenza lavora per costruire un futuro solido, senza rinunciare all’ambizione.