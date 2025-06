Calciomercato Parma, Bonny via si prepara il sostituto. Francesco Pio Esposito in pole, ma c’è concorrenza

Calciomercato Parma, Bonny via si prepara il sostituto. Piace Francesco Pio Esposito, la chiave è Chivu

Il Parma lavora su Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il club emiliano sta lavorando alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Bonny, in uscita, e in questo senso sarebe interessata ad aprire i discorsi con l’Inter per il trasferimento del classe 2005, che ha recentemente concluso una stagione positiva in Serie B con lo Spezia.

Francesco Pio Esposito è il fratello minore di Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli, e Salvatore, suo compagno allo Spezia, è nato nel 2005, ed ha iniziato la sua carriera calcistica nel Brescia, per poi trasferirsi all’Inter nel 2014.

Dopo aver trascorso due stagioni in prestito allo Spezia, dove ha collezionato 17 gol in 35 presenze nella stagione 2024/2025, il giovane attaccante è pronto per fare il salto in Serie A di rientro all’Inter, ed è alla ricerca di una soluzione con cui testare la categoria.

Tanti i club potenzialmente interessati, anche se oggi una pista da seguire con particolare attenzione è quella che porta al Parma. Il club emiliano in settimana dovrebbe rinnovare il contratto di Cristian Chivu e proprio l’allenatore classe ’80 la chiave per l’acquisto del giocatore, grande estimatore di Esposito avendolo già allenato nelle giovanili dell’Inter. Con Bonny in uscita, Esposito al Parma è una pista da seguire con particolare attenzione.