Calciomercato Parma, Bonny nel mirino di una big italiana. Cosa risulta all'interno della trattativa? - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Bonny nel mirino dell’Inter, trattativa avviata con la squadra crociata pronta ad ascoltare l’offerta

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con un nome ormai al centro delle attenzioni dei top club italiani: si tratta di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, che sembra sempre più vicino a una possibile partenza direzione Milano, sponda nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma nell’edizione odierna, l’Inter ha individuato in Bonny uno dei profili ideali per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2025-2026.

La trattativa, che fino a poche settimane fa sembrava solo una voce di corridoio, è ormai ben avviata. I contatti tra i dirigenti nerazzurri e il calciomercato Parma sono già stati avviati, e l’operazione potrebbe concretizzarsi nel corso della sessione estiva di mercato, che si aprirà a breve. Inizialmente si pensava che il trasferimento potesse essere definito già nei primi giorni di giugno, ma i tempi stretti hanno costretto le parti a spostare le scadenze a luglio. Nonostante ciò, il dialogo tra le due società prosegue senza sosta, segnale chiaro della volontà comune di trovare un accordo.

Per il Calciomercato Parma, la possibile cessione di Bonny rappresenterebbe il primo grande movimento in uscita. Il giovane attaccante, autore di prestazioni convincenti in Serie A, si candida a essere l’unico “big” destinato a lasciare la squadra gialloblù durante l’estate. La valutazione fissata dal club ducale per il cartellino del giocatore si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che riflette l’alto potenziale e la crescita costante del calciatore.

Bonny è arrivato a Parma nel 2021 e, nonostante la giovane età, ha saputo imporsi nel campionato cadetto con fisicità, velocità e senso del gol. Il suo profilo ha attirato da tempo l’attenzione di club italiani ed europei, ma l’Inter è al momento in netto vantaggio. Salvo clamorosi inserimenti da parte di altre società — che al momento non sembrano probabili — i nerazzurri potrebbero presto chiudere l’operazione, magari puntando anche su contropartite tecniche o formule di pagamento dilazionate.

Per il Parma, questa operazione rappresenterebbe non solo una plusvalenza importante, ma anche l’occasione per reinvestire sul mercato e rafforzare ulteriormente la rosa in vista della nuova stagione. Il club emiliano, che ambisce a consolidarsi in Serie A dopo la promozione, potrà utilizzare parte dell’incasso per puntellare la rosa con nuovi innesti mirati, seguendo la linea giovane già intrapresa negli ultimi anni.

Il Calciomercato Parma, dunque, si apre con un possibile addio illustre. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Ange-Yoan Bonny sarà davvero il primo nome a lasciare il Tardini, aprendo così una nuova fase della strategia di mercato dei gialloblù. Nel frattempo, i tifosi restano in attesa di sviluppi, consapevoli che questa potrebbe essere solo la prima mossa di un’estate che si preannuncia ricca di novità.