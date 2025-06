Calciomercato Parma, Bonny pronto a firmare per quella big italiana. Cosa manca per la fumata bianca? - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Bonny verso l’Inter, ma si tratta ancora sui bonus. Cosa manca per la fatidica fumata bianca?

Il calciomercato Parma è in pieno fermento e al centro delle trattative spicca il nome di Ange-Yoan Bonny, sempre più vicino al trasferimento all’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’affare tra i ducali e il club nerazzurro è ormai alle battute finali. Rimangono da definire soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus da inserire nell’accordo.

Il calciomercato Parma ha fissato una valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il cartellino del giovane attaccante francese, ma l’Inter propone una base fissa di 22 milioni, con il resto legato a bonus facilmente raggiungibili. Ed è proprio su questi ultimi che si concentrano ora i negoziati. L’accordo non prevede contropartite tecniche, anche se i due club mantengono aperti i canali per discutere di Sebastiano Esposito e Giovanni Leoni.

Il calciomercato Parma continua a ruotare attorno a strategie mirate e scelte di prospettiva. L’idea è quella di non opporsi a un trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto per Bonny, soluzione gradita anche all’Inter. Più complessa, invece, la situazione legata a Leoni: il Parma valuta il difensore 30 milioni di euro, una cifra che ha raffreddato l’interesse di alcuni club, anche se sia Inter che Milan restano vigili.

Per quanto riguarda Esposito, l’eventuale affare potrebbe chiudersi attorno ai 7 milioni di euro. Si tratta di un nome che piace molto al calciomercato Parma, che sta valutando l’inserimento del giovane attaccante nel proprio progetto tecnico.

Chiudere l’operazione Bonny rappresenterebbe una mossa importante per il mercato dell’Inter, che intende rinforzare subito il reparto offensivo. Il club nerazzurro punta a portare Bonny in ritiro con Chivu, per inserirlo rapidamente nei meccanismi tattici e sfruttarne la capacità di attaccare la profondità, caratteristica già apprezzata nei mesi scorsi al Parma.

In conclusione, il calciomercato Parma si conferma tra i più attivi della Serie A, con operazioni che coinvolgono giovani talenti dal grande potenziale. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per completare le trattative e definire il futuro di Bonny, Leoni ed Esposito.