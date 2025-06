Calciomercato Parma, che novità ci stanno dietro la trattativa con quella squadra per Bonny? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma, le novità riguardante la possibilità di vedere Bonny indossare la maglia di un’altra squadra. Ecco la situazione

L’Inter si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con lo sguardo già rivolto al Mondiale per Club. Dopo gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique, due giovani di talento che rappresentano investimenti per il futuro, la dirigenza nerazzurra non sembra intenzionata a fermarsi. Anzi, è proprio il reparto offensivo a essere sotto osservazione, complice l’imminente partenza di due attaccanti: Marko Arnautovic e Joaquín Correa, entrambi destinati a lasciare Milano.

In questo contesto, oltre ai sogni di alto profilo come Rasmus Højlund e Jonathan David – nomi che affascinano ma appaiono difficili da concretizzare per motivi economici – prende corpo una pista molto più concreta e interessante: quella che porta a Ange-Yoan Bonny, giovane centravanti del Parma.

Il classe 2003 francese è reduce da una stagione brillante con la maglia crociata, in cui ha messo in mostra non solo un’ottima struttura fisica, ma anche intelligenza tattica e fiuto del gol. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione dei club di Serie A, ma è l’Inter ad aver mosso i passi più concreti verso il talento del Parma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Bonny rappresenta attualmente la prima scelta per completare il reparto avanzato interista, andando a integrarsi con la coppia titolare Lautaro-Thuram – la famosa “ThuLa”.

L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale per Club, fissato per la prossima settimana. L’obiettivo è avere a disposizione l’attaccante già per l’avvio della competizione internazionale, così da favorirne l’inserimento graduale nella nuova realtà. L’acquisto di Bonny, infatti, completerebbe un pacchetto offensivo giovane, dinamico e fisicamente imponente, in linea con la nuova linea verde che l’Inter sta perseguendo.

Per il Parma, la potenziale cessione di Bonny rappresenterebbe sì una perdita tecnica significativa, ma anche un importante riconoscimento del lavoro fatto nel valorizzare giovani promesse. Il club ducale, autore di una stagione importante in Serie A, ha dimostrato molti margini di crescita. La trattativa con l’Inter, se dovesse andare in porto, confermerebbe ancora una volta la capacità del Parma di lanciare talenti sul palcoscenico della massima serie.

Ora la palla passa ai dirigenti di entrambe le società. Da una parte, l’Inter vuole accelerare i tempi per consegnare a Simone Inzaghi un attaccante pronto a inserirsi nei meccanismi della squadra. Dall’altra, il Parma dovrà valutare le condizioni economiche e tecniche di un’eventuale cessione, cercando di massimizzare il ritorno per un giocatore su cui aveva investito con lungimiranza.

Il tempo stringe:la scadenza utile per chiudere l’affare in tempo utile per il Mondiale per Club. Basteranno questi giorni per sbloccare la trattativa? Di certo, i fari restano puntati su Parma, dove cresce uno degli attaccanti più promettenti del panorama italiano.