Calciomercato Parma, Bonny rischia di abbandonare i crociati. Quella rivale pronta a comprarlo - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Bonny fortemente nel mirino di una rivale italiana. Cosa filtra nella giornata di oggi?

L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione e, in particolare, del Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri stanno intensificando i contatti per portare a Milano Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del calciomercato Parma, considerato un profilo molto interessante per completare il reparto offensivo.

Dopo aver chiuso l’operazione per Petar Sucic e aver praticamente ottenuto l’ok di Luis Henrique – per il quale resta da limare una differenza di circa tre milioni con il Marsiglia, cifra che non preoccupa i dirigenti interisti – l’attenzione di Piero Ausilio si è concentrata proprio su Bonny. Il DS nerazzurro è stato avvistato domenica scorsa in tribuna a Bergamo, un chiaro segnale del forte interesse del club per il giovane talento francese.

L’Inter è alla ricerca di un attaccante aggiuntivo da portare con sé negli Stati Uniti, ritenendo questa operazione una priorità in vista del prestigioso torneo internazionale. Bonny è stato identificato come il profilo ideale: giovane, fisico, dotato di buone doti tecniche e con margini di crescita importanti. Inoltre, il suo arrivo non andrebbe a intaccare gli equilibri attuali dell’attacco nerazzurro, guidato dalla coppia Thuram–Lautaro, nota come “ThuLa”.

Un ulteriore elemento che potrebbe facilitare l’operazione è l’ottimo rapporto tra l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, e il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli (citato erroneamente come Cherubini nell’articolo originale). Il Parma valuta il cartellino di Bonny intorno ai 20 milioni di euro, ma l’Inter starebbe pensando di abbassare l’esborso economico attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica.

Il club emiliano, infatti, ha da sempre un occhio di riguardo per i giovani di prospettiva, e Ausilio ha a disposizione diversi profili interessanti nel vivaio nerazzurro, pronti a essere messi sul piatto della trattativa. Le parti sono al lavoro, e l’ottimismo cresce: Bonny potrebbe presto diventare un nuovo rinforzo per Inzaghi, aggiungendo freschezza e profondità all’attacco dell’Inter.