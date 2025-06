Calciomercato Parma, Bonny rischia di lasciare l'Emilia Romagna? Quel mister lo vuole a tutti i costi - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Bonny potrebbe lasciare i crociati per l’Inter? Ecco le ultime novità riguardante l’attaccane gialloblu

Bonny si tratta di uno dei grandi gioielli del calciomercato Parma, e dall’altra parte la partenza di Chivu potrebbe intensificare i contatti tra l’Inter e la squadra crociata. Ecco le ultime raccontate dal Corriere dello Sport.

BONNY PARMA – «Qualcuno lo paragona a Lukaku, ma di certo il classe 2003 Ange-Yoan Bonny ha favorevolmente impressionato Chivu che l’ha schierato titolare con continuità chiedendogli di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Al momento se in lizza c’è anche Hojlund per il reparto avanzato, Bonny è un candidato forte completare il reparto come quarta punta. Una scelta in prospettiva futura, con la possibilità di far crescere ancora una punta che nello scorso novembre ha esordito nell’under 21 francese e al suo primo anno di Serie A ha messo a referto in tutto 6 reti».