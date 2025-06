Calciomercato Parma, tutto definito per Bonny? La situazione sulla cessione dell'attaccante a quella big - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Bonny e le trattative che coinvolgono l’Inter. Quali sono i dettagli del possibile affare?

Il calciomercato Parma si intreccia con le trattative in corso all’Inter, soprattutto per quanto riguarda il futuro di alcune giovani promesse e giocatori di spessore. Tra i nomi più caldi al momento c’è quello di Bonny, giovane attaccante del Parma finito nel mirino del club nerazzurro.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset, la trattativa per Bonny sta entrando in una fase decisiva. Il percorso iniziale prevedeva un possibile inserimento di Sebastiano Esposito da parte dell’Inter come contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione, ma le ultime novità indicano che Esposito non farà più parte dell’accordo. Questo cambio di rotta ha portato le due società a concentrarsi su un affare esclusivamente in denaro, con una cifra complessiva che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, comprensivi di parte fissa e bonus. Una cifra importante per il calciomercato Parma, che dimostra come Bonny sia considerato un talento da valorizzare e un investimento per il futuro.

Parallelamente, il calciomercato Parma potrebbe essere influenzato indirettamente dalla situazione di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, finito sotto il forte pressing del Galatasaray. Il club turco ha compreso che è molto difficile riportare in squadra Victor Osimhen, e per questo si concentra sull’acquisto di Calhanoglu, aumentando notevolmente la propria offerta economica. Dai 15 milioni inizialmente proposti si potrebbe salire fino a circa 30 milioni, cifra che l’Inter ritiene più vicina alle proprie richieste. L’eventuale partenza del centrocampista nerazzurro costringerebbe il club milanese a cercare un sostituto, e tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Nicolò Rovella.

Tuttavia, la trattativa per Rovella non appare semplice: nonostante si parli di una valutazione di 40 milioni, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito che la base d’asta è la clausola rescissoria da circa 50 milioni. Anche se Rovella non è un giocatore del calciomercato Parma, questi intrecci di mercato potrebbero avere ripercussioni anche sui piani di acquisti e cessioni del club emiliano, soprattutto se le squadre di Serie A continueranno a muoversi con decisione su giovani talenti come Bonny.

Il calciomercato Parma resta quindi molto dinamico e attento alle opportunità, pronto a cogliere occasioni e a tutelare i propri interessi nei confronti di club più grandi come l’Inter.