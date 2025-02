Cherubini sul mercato: «Parma, avere giocatori giovani non vuol dire risultati negativi. Ecco perché»

Cherubini è il nuovo amministratore delegato del Parma, e ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la sessione di calciomercato

In conferenza stampa Cherubini, nuovo amministratore delegato del Parma, ha voluto parlare del calciomercato.

LE PAROLE – «Il dato dell’età media è oggettivo, siamo la squadra più giovane. Il mio invito è non pensare che gioventù sia necessariamente risultati negativi, la storia dimostra che non è così. Può essere un rischio ma non un alibi interno e nemmeno esterno. La gioventù non giustifica i risultati deludenti. Se non centriamo l’obiettivo non è questione di gioventù, ma di non aver lavorato come potevamo»