Calciomercato Parma: ecco Zeqiri e Valenti, manca solo l’annuncio ufficiale

Calciomercato Parma: è fatta per gli arrivi di Zeqiri e Valenti, i primi colpi fatti dal nuovo presidente Krause

Kyle Krause è pronto a chiudere per i suoi primi due colpi da presidente del Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, manca solo l’annuncio per i colpi Zeqiri e Valenti centrati dal nuovo presidente.

L’attaccante 21enne Andi Zeqiri è esploso nella scorsa stagione a Losanna. In arrivo in Italia il suo coetaneo Lautaro Valenti, promettente difensore del Lanus. Va avanti il duello col Sassuolo per il talento Ricci dell’Empoli. Proposto Scamacca per l’attacco.