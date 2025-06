Calciomercato Parma, Antonino Gallo in pole position per la fascia sinistra. Fumata bianca vicina? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi puntati su Antonino Gallo del Lecce. Ecco le novità sull’affare dei crociati

Il Calciomercato Parma si accende con nuovi scenari in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ducale avrebbe messo nel mirino Antonino Gallo, terzino sinistro attualmente in forza al Lecce. Classe 2000, Gallo è considerato un profilo giovane ma già con buona esperienza in Serie A, e rappresenterebbe una valida opzione per rafforzare la corsia mancina del Parma.

Il contratto del giocatore con il club salentino scadrà nel 2026, ma Gallo avrebbe già espresso il desiderio di cambiare aria nella prossima finestra di mercato. Questo scenario potrebbe favorire una trattativa favorevole per il calciomercato Parma, intenzionato a muoversi con decisione per chiudere l’operazione. Il fatto che il contratto non sia in scadenza imminente, ma neanche a lungo termine, potrebbe spingere il Lecce ad ascoltare eventuali offerte concrete, specialmente se supportate dalla volontà del calciatore.

Nel contesto del Calciomercato Parma, il nome di Gallo assume ancora più rilevanza alla luce delle esigenze della rosa. Durante la scorsa stagione, il titolare Valeri ha dovuto sostenere un numero elevato di partite senza veri ricambi, mostrando segni di affaticamento soprattutto nella seconda metà del campionato. Inserire un’alternativa affidabile come Gallo consentirebbe all’allenatore di avere maggiore flessibilità nella gestione dei terzini, garantendo rotazioni più efficaci e riducendo il rischio di infortuni legati alla stanchezza.

L’interesse per Antonino Gallo si inserisce quindi in una strategia più ampia del Calciomercato Parma, che punta a rinforzare la squadra con elementi giovani, motivati e pronti a cogliere nuove sfide. Se le condizioni si dimostreranno favorevoli, il trasferimento potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, dando il via a un’estate ricca di movimenti per il club crociato.