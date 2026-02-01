Calciomercato Parma, prende quota l’idea Strefezza: i crociati ora accelerano per chiudere! Contatti fitti con l’Olympiacos

Il Parma accende i motori nelle battute finali della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza emiliana sta lavorando con decisione per riportare in Italia Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo italo-brasiliano, attualmente in forza all’Olympiacos, è stato individuato come il rinforzo ideale per aggiungere imprevedibilità e tecnica al reparto avanzato dei Ducali.

La trattativa è in fase avanzata e il giocatore sembra avvicinarsi sempre di più alla maglia gialloblù. Per il classe 1997 si tratterebbe di un ritorno in un campionato che conosce alla perfezione, avendo già brillato con le casacche di Lecce e Como. In questa stagione 2025-26, disputata con il club del Pireo, Strefezza ha messo a referto 21 presenze complessive, arricchite da 1 gol e ben 5 assist, confermandosi un elemento prezioso in fase di rifinitura. La sua duttilità tattica e l’esperienza internazionale rappresentano un valore aggiunto per il Parma, che punta a chiudere l’operazione in tempi brevi per regalare un innesto di qualità alla piazza.

