Calciomercato Parma, Insigne grande colpo per i crociati! Gli emiliani però devono affrontare questo ostacolo - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi su Insigne, ma lui sogna Sarri e la Lazio. La situazione attuale dei crociati

Il nome di Lorenzo Insigne agita il Calciomercato Parma, che sta cercando un colpo d’esperienza e qualità per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. L’attaccante classe 1991, dopo l’esperienza in MLS con il Toronto, è alla ricerca di una nuova sfida in Italia, e il suo profilo sta attirando l’attenzione di diversi club.

Tra le società che hanno sondato il terreno per Insigne, c’è proprio il Parma, alla ricerca di un giocatore capace di alzare il tasso tecnico della rosa. La dirigenza emiliana ha mostrato interesse concreto, ma deve fare i conti con la concorrenza. Anche l’Udinese e la Fiorentina si sono informate, ma l’ex capitano del Napoli ha una preferenza chiara: tornare a lavorare con Maurizio Sarri, suo grande estimatore ai tempi del Napoli, oggi ancora legato alla Lazio.

Nonostante l’attenzione del Calciomercato Parma, Insigne ha indicato proprio la Lazio come sua priorità. Sarebbe persino disposto a tagliarsi l’ingaggio, accettando uno stipendio attorno ai 2,5 milioni di euro pur di ritrovare Sarri. Tuttavia, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice.

Il nodo principale non è solo il contratto, ma la situazione finanziaria della Lazio, attualmente bloccata nei movimenti in entrata a causa delle restrizioni imposte dai nuovi parametri economici, tra cui l’indice del costo del lavoro allargato. Questo rende quasi impossibile il tesseramento di Insigne prima di gennaio.

Per il Calciomercato Parma, la porta non è del tutto chiusa. Se la Lazio non dovesse riuscire a liberare spazio nel proprio monte ingaggi, Parma potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi, cercando di convincere il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e un ruolo centrale nella squadra.

In sintesi, Insigne è un nome che stuzzica le fantasie del Calciomercato Parma, ma la sua volontà di riabbracciare Sarri rende l’affare complesso. Tuttavia, in un mercato in continua evoluzione, nulla è ancora deciso.