Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny!

Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i modi a fare un altro regalo a Cristian Chivu prima dell’inizio del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno avviato una trattativa con il Parma per l’acquisto dell’attaccante Ange-Yoan Bonny e puntano a chiudere in tempi brevissimi, ovvero entro martedì, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Cristian Chivu un nuovo rinforzo offensivo in vista del Mondiale negli Stati Uniti. La dirigenza interista intende sfruttare la possibilità di inserire l’eventuale operazione nel bilancio che si chiuderà il 30 giugno. Dopo i ricavi ottenuti con il percorso in Champions League, i conti del club sono previsti in attivo, consentendo ulteriore margine di manovra sul mercato. Bonny si aggiungerebbe così agli acquisti già definiti di Sucic e Luis Henrique, costati complessivamente 37 milioni di euro. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

CALCIOMERCATO INTER – «L’impresa non è semplice, ma l’Inter ci sta provando. Il Parma valuta Bonny 25 milioni di euro, va trovata una quadratura sulla formula dell’operazione. Di sicuro i nerazzurri sono scattati in pole position, rispetto agli interessamenti di Juventus e Napoli. La strada per l’attaccante francese classe 2003 sembra tracciata. E lo è anche in virtù degli ottimi rapporti tra Parma e Inter, peraltro consolidati anche dalla questione Chivu, in cui le due società non sono mai entrate in conflitto, nonostante proprio il club emiliano stesse trattando il rinnovo del tecnico quando è arrivato l’affondo di Marotta. Chivu sarebbe ovviamente felice di riabbracciare un suo ex giocatore, che l’Inter aveva comunque messo nel mirino già da tempo. Domani sarà il giorno della rescissione di Chivu con il Parma, passaggio necessario per consentirgli di allenare il suo nuovo club prima del 30 giugno. Ma potrebbe essere anche giorno di un contatto ufficiale tra i due club proprio per Bonny»