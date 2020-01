Calciomercato Parma, interesse per Millico del Torino

Calciomercato Parma, interesse del club per il giovane classe 2000 Millico in forze ai granata

C’è ancora tempo per i club di Serie A per operare sul mercato e pensare ad acquisti e cessioni. In questi giorni si sono aperte alcune trattative tra il Parma e il Torino per due baby delle rispettive squadre.

I crociati infatti sarebbero interessati a Millico, classe 2000. Il Torino però non vorrebbe privarsi ora del ragazzo: Mazzarri sta completando l’inserimento completo in prima squadra dopo averlo fatto giocare in Coppa Italia e in campionato. Di contro ai granata interessa Karamoh classe ‘98. Il ds del Torino Bava sta sondando il terreno.