Calciomercato Parma, sempre nel mirino Jordan James. Possibile colpo last minute? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Parma: occhi su Jordan James, il gallese può lasciare il Rennes. La situazione

Il Calciomercato Parma si accende con un nuovo nome per il centrocampo: Jordan James, centrocampista gallese classe 2004 attualmente in forza al Rennes. Dopo appena un anno dal suo trasferimento dal Birmingham City, il giovane talento potrebbe già cambiare maglia in questa sessione di mercato estiva. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano francese Ouest-France, secondo cui il giocatore starebbe valutando attentamente il proprio futuro.

Il Parma ha mostrato un interesse concreto nei confronti del centrocampista, che negli ultimi mesi ha faticato a trovare spazio e continuità nel club francese. Il profilo di Jordan James è in linea con la strategia adottata dalla dirigenza crociata in questo calciomercato Parma, orientata su giocatori giovani, di qualità e con margini di crescita. Il gallese, infatti, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio britannico, e ha già collezionato diverse presenze con la nazionale maggiore del Galles.

L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un investimento importante per la mediana ducale. James è un centrocampista moderno, dinamico, dotato di buona visione di gioco e capacità di inserimento. Le sue caratteristiche lo renderebbero un elemento prezioso per il gioco di Fabio Pecchia, sempre alla ricerca di interpreti versatili e funzionali al suo sistema tattico.

Il calciomercato del Parma si sta dunque muovendo con discrezione ma decisione. Dopo il ritorno in Serie A, il club emiliano vuole costruire una rosa competitiva e sostenibile, capace di affrontare la massima serie con ambizione, ma anche con intelligenza sul piano gestionale. L’eventuale arrivo di Jordan James sarebbe in perfetta continuità con questa linea.

Resta da capire quale sarà la posizione del Rennes, che ha ancora il giocatore sotto contratto fino al 2027. Una cessione a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto potrebbero essere le formule prese in considerazione, anche se al momento non risultano trattative avanzate. Tuttavia, i contatti tra le parti ci sono e il calciomercato Parma è pronto ad accelerare se dovessero aprirsi spiragli concreti.

Con la stagione ormai alle porte, il Parma vuole regalare a Pecchia nuovi rinforzi. E Jordan James potrebbe essere uno dei colpi a sorpresa di questo calciomercato Parma, sempre più attivo e ambizioso.