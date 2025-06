Calciomercato Parma, il piano dei crociati è molto chiaro su Giovanni Leoni. Quelle big italiane frenano sulla trattativa? - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Giovanni Leoni tra i gioielli più richiesti: Inter e Juve interessate. Quale sarà la mossa dei crociati

Il nome di Giovanni Leoni è destinato a diventare uno dei più caldi del Calciomercato Parma nell’estate 2025. Il giovane difensore, classe 2006, ha attirato l’attenzione di numerosi club italiani e internazionali grazie alle sue prestazioni convincenti con la maglia crociata. A confermare l’interesse crescente nei suoi confronti è il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sul proprio profilo X ha svelato l’inserimento dell’Inter nella corsa per il giovane talento.

Secondo quanto riportato, la società nerazzurra avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con il Parma, chiedendo informazioni specifiche sul cartellino del giocatore. Non si tratterebbe solo di un semplice sondaggio: Leoni è considerato uno dei profili difensivi più interessanti del panorama giovanile italiano e potrebbe diventare un nome chiave anche per il calciomercato della Juventus, altra pretendente interessata a rinforzare il proprio reparto arretrato puntando su giovani di qualità.

Il calciomercato del Parma potrebbe dunque entrare nel vivo già nelle prossime settimane, con Leoni al centro di una potenziale asta tra top club. Tuttavia, la società emiliana non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire il talento a cuor leggero: il valore fissato per il cartellino del difensore si aggira infatti attorno ai 22-23 milioni di euro, una cifra che testimonia sia il potenziale del calciatore sia la volontà del club di monetizzare adeguatamente un’eventuale cessione. A questa somma, vanno eventualmente aggiunti bonus legati alle prestazioni future o ad altri obiettivi sportivi.

Nel contesto del Calciomercato Parma, la posizione di Giovanni Leoni rappresenta uno dei dossier più delicati. Il club sa di avere tra le mani un talento cristallino, reduce da una stagione in cui ha mostrato sicurezza, maturità e ampi margini di crescita, nonostante la giovane età. La dirigenza gialloblù è consapevole che una sua partenza rappresenterebbe una perdita tecnica importante, ma allo stesso tempo un’opportunità economica utile per rafforzare altri reparti della rosa in vista della prossima stagione sempre in Serie A.

L’eventuale cessione di Leoni si inserirebbe in un calciomercato Parma strategico, dove la parola d’ordine sarà equilibrio: tra la necessità di fare cassa e la volontà di mantenere competitiva la squadra, il club dovrà fare scelte oculate. Il giovane difensore potrebbe essere sacrificato, ma solo a fronte di un’offerta congrua e in linea con le valutazioni interne.

Intanto, l’interesse dell’Inter e della Juventus conferma che il calciomercato Parma continua a produrre talenti appetibili per le big. Se Leoni dovesse partire, sarà fondamentale per i ducali sostituirlo adeguatamente, magari con un profilo giovane ma già rodato, mantenendo così la linea verde intrapresa in questi anni.

Il futuro di Giovanni Leoni resta dunque tutto da scrivere, ma una cosa è certa: nel panorama del Calciomercato Parma, il suo nome sarà uno dei protagonisti assoluti dell’estate 2025.