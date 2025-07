Calciomercato Parma, Leoni rimane in casa gialloblu? Ecco la situazione nonostante gli interessi delle big - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni sempre più vicino alla permanenza. L’indiscrezione in casa crociata

Nel panorama del Calciomercato Parma, il nome di Giovanni Leoni continua a tenere banco. Il giovane difensore centrale, classe 2006, è considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano e ha attirato l’interesse di club importanti come Inter e Milan. Tuttavia, col passare delle settimane, appare sempre più probabile che il talento cresciuto nel settore giovanile del Parma rimanga in Emilia anche per la prossima stagione.

Il Calciomercato Parma si sta muovendo con grande attenzione per gestire al meglio il futuro di Leoni. La dirigenza ducale, consapevole del valore del giocatore e del suo potenziale, non sembra intenzionata a lasciarlo partire già in questa sessione estiva. Il club, infatti, punta a valorizzare il proprio gioiello in casa, permettendogli di crescere in un ambiente familiare e senza le pressioni immediate di un grande club.

Anche lo stesso Leoni non sembra forzare una cessione. Fonti vicine al giocatore riportano che il giovane difensore sarebbe ben felice di rimanere a Parma per completare il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di esplodere definitivamente in Serie A. Il progetto tecnico della società, unito alla fiducia dell’allenatore, rappresenta per lui un’occasione ideale per svilupparsi con continuità.

Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe provato a inserire nella trattativa per Leoni il nome di Mattia Liberali, trequartista classe 2007 molto promettente, seguito anche dall’Empoli. Tuttavia, al momento, l’ipotesi di uno scambio non sembra decollare. Parma continua a valutare Leoni non meno di 40 milioni di euro, cifra che riflette le grandi aspettative riposte su di lui.

Nel contesto del Calciomercato Parma, la strategia sembra quindi orientata alla valorizzazione interna dei talenti, piuttosto che a una cessione immediata. Il club emiliano vuole costruire una squadra competitiva attorno ai propri giovani, puntando su continuità e crescita progressiva.

La permanenza di Leoni rappresenterebbe un segnale forte della volontà del calciomercato Parma di consolidarsi in Serie A non solo con investimenti mirati, ma anche facendo leva sul proprio vivaio. Il Calciomercato Parma è appena iniziato, ma le premesse per una sessione ambiziosa ci sono tutte.